Угорця затримали 19 березня на КПП «Косино»

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним громадянина Угорщини Габора Ковача у торгівлі людьми. За вербування і вивезення закарпатки у Камбоджу для проституції угорцю присудили 5 років позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 червня, у лютому 2024 року Габор Ковач запропонував двом дівчатам із Закарпаття високооплачувану роботу у Камбоджі. Для цього вони мали надіслати свої фотографії в одязі та купальнику та заповнити анкету про ріст, вагу, сімейний стан, кількість дітей, володіння мовами тощо. Обвинувачений запевнив закарпаток, що їх клієнтами будуть порядні люди та показав їм відеозаписи та світлини з місця роботи – готельні номери, меню, місця надання секс-послуг.

Після цього Габор Ковач обрав одну з дівчат зі скрутним матеріальним становищем, зробив їй візу та придбав квиток у з Відня у Камбоджу. Угорця з закарпаткою затримали під час виїзду з України на КПП «Косино» 19 березня.

Під час судового засідання обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Василь Бедьо визнав Габора Ковача винним у торгівлі людьми та призначив йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.