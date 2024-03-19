Чоловіка затримали на КПП «Косино». Він із потерпілою прямував до аеропорту Відня

У вівторок, 19 березня, на КПП «Косино» прокурори спільно з поліцією та прикордонниками затримали угорця, який вивозив з України 26-річну мешканку Ужгорода. Чоловік вербував закарпаток, аби вивезти їх для надання сексуальних послуг у Королівстві Камбоджа.

Як повідомили в обласній прокуратурі, іноземець проживав на Закарпатті і, використовуючи скрутне матеріальне становище місцевих мешканок, вербував їх. Він обіцяв дівчатам безпечну та високооплачувану роботу у Королівстві Камбоджа.

«Щоб втягнути жінок у нелегальний бізнес, підозрюваний гарантував їм оплачуваний переліт, гідні умови проживання і «порядних клієнтів». Натомість дівчата мали надати йому свої фото, особисті дані та копії документів. Сьогодні вранці чоловіка затримали на КПП «Косино». Він із потерпілою саме прямував до аеропорту Відня, де на них мали очікувати інші учасники «схеми», особи яких встановлюють», – інформують у прокуратурі.

За інформцією ДПСУ, затриманим є 41-річний громадянин Угорщини. Він познайомився з дівчиною через соцмережі та схилив до роботи в борделях Камбоджі. Через заборгованість перед банком та наявність малолітньої дитини вона погодилася.

Справу розслідують Ужгородське райуправління поліції разом з оперативниками відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області та Чопського прикордонного загону. Іноземцю загрожує ув’язнення строком від 5 до 12 років із можливою конфіскацією майна.