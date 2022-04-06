Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина готова платити Росії за поставки газу в рублях. Про це він заявив під час прес-конференції з нагоди перемоги на парламентських виборах в країні.

«Для нас не буде проблемою заплатити в рублях. Якщо росіяни хочуть, щоб ми платити в рублях – будемо платити в рублях», – заявив Орбан у відповідь на питання про те, як країна планує сплачувати за наступну поставку газу.

Раніше міністр економіки Словаччини Річард Сулік заявляв, що країна працюватиме разом з Європою, але не може бути відрізана від російського газу. Тож якщо їй доведеться платити в рублях, то вона це робитиме.

Натомість голова словацького уряду наголосив, що «єдність є ключовою, і ми наполягаємо на дотриманні умов контракту та платежів у євро».

Тиждень тому у РФ виступили з ультиматумом про переведення всіх газових контрактів із з «недружніми країнами» у рублі. Західні країни на це відповіли відмовою. У випадку остаточної незгоди РФ погрожує припинити продаж газу країнам ЄС.