Уряд Угорщини має намір виключити із списку санкцій ЄС дев'ятьох російських олігархів, повідомив у вівторок, 17 січня, журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Пам’ятаєте, як у вересні Угорщина хотіла виключити трьох російських олігархів зі списку санкцій ЄС? До закінчення терміну продовження санкцій 15 березня Будапешт хоче виключити те ж тріо плюс ще 6 осіб», – написав він.

За інформацією «Радіо Свобода», Угорщина домагатиметься виключення з-під санкцій, зокрема:

бізнесмена В'ячеслава Кантора;

підприємця Пьотра Авена;

мільярдера Міхаіла Фрідмана;

підприємця Дмітрія Мазєпіна;

олігарха Алішера Усманова;

бізнесмена Віктора Рашнікова.

Зазначимо, що Угорщина не вперше допомагає росіянам уникати європейських санкцій. Зокрема, ця країна заблокувала введення Євросоюзом санкцій проти очільника Російської православної церкви патріарха Кірілла.

Крім того, в грудні 2022 року Угорщина домоглася виключення із санкційних списків трьох російських міністрів.