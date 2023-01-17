Угорщина лобіюватиме виключення з-під санкцій ЄС низки російських олігархів
Уряд Угорщини запропонує виключити із санкційних списків ЄС дев’ятьох росіян
Уряд Угорщини має намір виключити із списку санкцій ЄС дев'ятьох російських олігархів, повідомив у вівторок, 17 січня, журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Пам’ятаєте, як у вересні Угорщина хотіла виключити трьох російських олігархів зі списку санкцій ЄС? До закінчення терміну продовження санкцій 15 березня Будапешт хоче виключити те ж тріо плюс ще 6 осіб», – написав він.
За інформацією «Радіо Свобода», Угорщина домагатиметься виключення з-під санкцій, зокрема:
- бізнесмена В'ячеслава Кантора;
- підприємця Пьотра Авена;
- мільярдера Міхаіла Фрідмана;
- підприємця Дмітрія Мазєпіна;
- олігарха Алішера Усманова;
- бізнесмена Віктора Рашнікова.
Зазначимо, що Угорщина не вперше допомагає росіянам уникати європейських санкцій. Зокрема, ця країна заблокувала введення Євросоюзом санкцій проти очільника Російської православної церкви патріарха Кірілла.
Крім того, в грудні 2022 року Угорщина домоглася виключення із санкційних списків трьох російських міністрів.