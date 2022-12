Влада Угорщини під час переговорів лідерів Євросоюзу щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії зуміла домогтися невключення до нього трьох російських міністрів. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Як повідомляється, угорській владі вдалося домогтися вилучення з санкційного списку міністрів енергетики – Ніколая Шульгінова, спорту – Олєга Матицина та охорони здоров’я – Міхаїла Мурашка.

«Угорщині врешті вдалося добитися вилучення (зі списку) російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я», – написав він у Twitter.

