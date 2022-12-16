Президент Росії Владімір Путін та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Влада Угорщини під час переговорів лідерів Євросоюзу щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії зуміла домогтися невключення до нього трьох російських міністрів. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Як повідомляється, угорській владі вдалося домогтися вилучення з санкційного списку міністрів енергетики – Ніколая Шульгінова, спорту – Олєга Матицина та охорони здоров’я – Міхаїла Мурашка.

«Угорщині врешті вдалося добитися вилучення (зі списку) російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров’я», – написав він у Twitter.

on the 9th sanctions package on Russia: #Hungary did in the end manage to remove the ministers of energy, sport & health. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Як інформував ZAXID.NET, увечері 15 грудня саміт ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію.

Ним передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів.

Крім того, він передбачає включення до санкційного списку близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори та політики. Також повідомлялось, що у дев’ятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження проти працівників російських пропагандистських ЗМІ та артистів, наближених до Кремля.