Уряди країн Європейського Союзу ввечері у четвер, 15 грудня, погодили девʼятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Першим про це повідомило агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Своєю чергою, представництво Чеської Республіки, яка зараз головує в Раді ЄС, повідомило, що пакет санкцій затвердять 16 грудня за письмовою процедурою.

#COREPERII | Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine . The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D