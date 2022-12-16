Санкції стосуються банківської сфери та експорту двигунів до БПЛА

Уряди країн Європейського Союзу ввечері у четвер, 15 грудня, погодили девʼятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Першим про це повідомило агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Своєю чергою, представництво Чеської Республіки, яка зараз головує в Раді ЄС, повідомило, що пакет санкцій затвердять 16 грудня за письмовою процедурою.

#COREPERII | Ambassadors agreed in principle on a #sanctions package against Russia as part of the EU's ongoing support for #Ukraine . The third Russia sanctions package negotiated under #EU2022CZ should be confirmed via written procedure tomorrow. pic.twitter.com/ssE78MKD3D — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 15, 2022

Додамо, що раніше повідомлялось, що у девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії.

Як пише BBC з посиланням на France Press, держави ЄС із потужною портовою індустрією, насамперед Бельгія та Нідерланди, домагалися винятків із раніше прийнятих санкцій, спрямованих проти російських виробників добрив. За словами дипломатичних джерел, частково вони цього досягли.