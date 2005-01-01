Угорський благодійний фонд на Закарпатті підозрюють в сепаратизмі

Згідно з даними СБУ, фонд нібито фінансував в області незаконні рухи, що мали на меті змінити держкордон між Україною та Угорщиною

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 10:322670

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Угорський благодійний фонд на Закарпатті підозрюють в сепаратизмі
фото ілюстративне
На Закарпатті вкотре вигулькнула тема фінансування сепаратистських рухів з боку Угорщини

Благодійний фонд Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» заявив, що СБУ порушила проти фонду кримінальну справу за підозрою в сепаратизмі. У Службі безпеки України наразі не надавали коментарів щодо ситуації, проте є дані, що слідчі відомства вважають працівників фонду причетними до спроби змінити державний кордон України на Закарпатті.

5 червня фонд на своєму сайті оприлюднив заяву, у якому засудив нібито порушення кримінального провадження щодо їхньої установи.

«Благодійний фонд «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» глибоко засуджує, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти фонду за підозрою в сепаратизмі. Нас обурює, що Україна, яка прямує до Європейського Союзу, вбачає небезпеку щодо своєї територіальної цілісності у допомозі, котра надходить з боку ЄС», – йдеться в заяві.

У фонді розцінили провадження «як черговий напад, спрямований проти угорської громади Закарпаття». Автори заяви зазначили, що Закарпатський центр економічного розвитку«Еган Еде» є офіційно зареєстрованою організацією в Закарпатській області і діє на підставі законодавства України.

«Сфера її діяльності розповсюджується на підприємців, котрі мешкають в нашій області, сприяючи тому, щоб населення, яке живе в економічній скруті, змогло залишитися та досягти добробуту на рідній землі», – йдеться в заяві.

Водночас, як пише «Мукачево.net», наразі коментарів від СБУ немає, проте суд після клопотання слідчих дав дозвіл на перевірку банківських рахунків фонду. Відповідне рішення було ухвалено Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області (слідчий суддя Дергачова Н.В.) ще 24 травня.

Як випливає з рішення суду, наразі триває досудове розслідування, яке провадить слідчий вiддiл Управління СБ України в Закарпатський області. За якою статтею порушено провадження – не відомо, але у клопотанні слідчого СБУ до суду йдеться про те, що «є достатньо підстав вважати, що під виглядом фінансової допомоги суб’єктам господарювання, здійснюється фінансування незаконних проектів (включаючи поширення сепаратистських настроїв в Закарпатській області)».

Згідно з рішенням Ужгородського суду, справу порушено на підставі даних Держфінмоніторингу України, згідно з якими фонд «Еган Еде» протягом 2016 2017 років «отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни межи території та державного кордону України».

«На підставі матеріалів Держфінмоніторингу є підозри вважати, що здійснені фінансові операції БФ «ЗЦЕ «Еган Еде» є такими, що можуть бути спрямовані на фінансування незаконних рухів, повязаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України», – зазначається також у клопотанні слідчого СБУ.

СБУ просило суд надати дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю. Зокрема, йшлося про рух коштів в межах діяльності фонду «Еган Еде» у період з 1 серпня 2016 до 18 травня 2018 року.

Ужгородський міськрайонний суд частково задовольнив клопотання слідчого і надав дозвіл «на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій». Ухвала суду діє 1 місяць, тобто протягом червня.

До слова, 18 тисяч прожиткових мінімумів – це 30,6 мільйонів гривень (близько 1,2 мільйона доларів). Саме така сума коштів фігурує у справі за даними Держфінмоніторингу України.

Повідомляється також, що фонд «Еган Еде» є головною структурою, через яку Угорщина здійснює матеріальну підтримку закарпатських угорців, зокрема програми кредитування в межах так званого плану Егана, зокрема Угорщина вже виділила на Закарпаття близько 100 мільйонів євро.

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