На початку російсько-української війни Wizz Air оголосила, що виходить із російського ринку

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкрила продаж квитків на рейси до Росії. З жовтня до столиці ОАЕ Абу-Дабі можна буде полетіти з московського аеропорта «Внуково», а з березня 2023 року – з Краснодара.

Як повідомляє Lowcostavia, відновлення польотів із Москви до Абу-Дабі анонсував керуючий директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

«Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у радіусі п’яти годин польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи до різноманітних напрямків. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму ОАЕ, покращуючи зв’язок як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних норм і політики», – сказав він.

У системі бронювання доступні квитки на рейси з Москви до Абу-Дабі з жовтня 2022 року, а з кінця березня 2023 року Wizz Air планує літати до Абу-Дабі з Краснодара.

Нагадаємо, що після повномасштабного російського вторгнення авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси до РФ, а також надавала пільги на та безкоштовні квитки для пасажирів із України.

До війни Wizz Air мала бази літаків у аеропортах Києва та Львова, а також літав із львівського летовища у 34 аеропорти Європи.