Йдеться про квитки на рейси, які вилітають із сусідніх з Україною країн

Авіакомпанія Wizz Air у березні надасть українцям 100 тис. безкоштовних квитків. Йдеться про місця на короткомагістральні рейси, які вилітають із сусідніх з Україною країн: Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

«100 тисяч безкоштовних квитків діють на вибрані рейси у березні доки вони будуть у наявності. Тут враховано одну ручну поклажу, максимальний розмір якої 40x30x20 см. Кожне місце зареєстрованого багажу оплачується додатково», – повідомили на сайті авіаперевізника.

Також, щоби допомогти тим, хто вже почав переміщатися Європою, компанія пропонує «рятувальні квитки» на всі інші рейси. Ціна на них є фіксованою: 29,99 та 69,99 євро. Бронювання квитків відбувається при наявності українського паспорта на сайті WizzAir.

Зазначимо, що з початком вторгнення Росії люди почали покидати територію України. Через це на кордонах із європейськими країнами почали утворюватися великі черги. 25 лютого у пунктах пропуску Краковець і Грушів відкрили піші переходи, а пізніше – ще три піші переходи на кордоні з Польщею.

До слова, станом на 1 березня, з 24 лютого через закарпатські пункти пропуску до Словаччини, Угорщини та Румунії виїхало майже 140 тисяч людей. Лише за минулу добу кордон на українсько-словацьких пунктах пропуску перетнули понад 12 тис. людей. Кількість людей, які перетнули українсько-польський кордон, теж значна. Лише за добу, 25 лютого, в Польщу виїхали понад 40 тис. українців, переважно це жінки та діти.

Пропонуємо всю корисну інформацію, контакти та посилання, які вам можуть знадобитися під час війни – від правил перетину блокпоста і розпізнання ворожої техніки до адрес центрів тероборони і резервних номерів «швидкої», яку ZAXID.NET зібрав в одному матеріалі.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET

Хроніки опору. День сьомий