Тільки за добу кордон зі Словаччиною перетнули більше 12 тис. людей

Із 24 лютого, коли розпочався повномасштабний напад Російської Федерації на Україну, через закарпатські пункти пропуску до Словаччини, Угорщини та Румунії виїхало майже 140 тисяч людей.

Як у коментарі «Суспільному» повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук, за п’ять діб через пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді, Малих Селменцях та Малому Березному, а також на кордоні з Угорщиною в Чопі виїхало загалом 70 тисяч людей. Разом з тим, за словами речниця Мукачівського прикордонного загону, через пропускні пункти на кордоні з Румунією в Солотвині та з Угорщиною в Лужанці, Косині, Вилоку, Дзвінковому протягом п’яти діб виїхало понад 69,7 тис. людей.

Речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук у коментарі ZAXID.NET уточнила, що йдеться не тільки про громадян України, – це загальна кількість людей, які перетнули український кордон за п’ять діб війни. За її словами, статистика щодо кількості українців, які виїхали за цей період закордон, наразі уточнюється.

Фото поліції Словаччини/Facebook

Разом із тим, поліція Словаччини повідомляє, що лише за минулу добу кордон на українсько-словацьких пунктах пропуску перетнули понад 12 тис. людей. З початку війни, станом на 1 березня, кордон зі Словаччиною зі сторони України перетнули понад 54,3 тис. осіб. «Наразі час очікування на найбільш завантажених прикордонних пунктах пропуску становить від 10 до 35 годин», – уточнюють у поліції.

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