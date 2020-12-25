Через використання окупантами підземних свердловин у Криму почали засолюватися ґрунти

Україна буде використовувати всі можливі засоби для блокування будівництва установки для опріснення води в окупованому Росією Криму, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Була заява незаконної окупаційної “влади” Криму про залучення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй заважати реалізувати цей проект», – сказав Кулебав ефірі телеканалу «Україна 24», якого процитувала «Українська правда».

Навесні 2014 року Україна припинила постачання води на територію Криму після його окупації Росією, встановивши в Херсонській області загороджувальну дамбу, перекривши, таким чином, Північно-Кримський канал. Зараз півострів забезпечується водою силами місцевих водосховищ природного стоку і підземних водних джерел, які почали активно розроблятися після окупації.

Криза з водою в Криму загострилася цьогоріч через брак опадів і висихання водосховищ. Тому окупанти вирішили примусово викупити у кримчан колодязі. У містах півострова вода постачається за графіком.

Окупаційна влада заявила, що наступного року почне будувати установку для опріснення морської води. Крім того, у квітні наступного року в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який окупанти планують наповнити за допомогою додаткових свердловин, незважаючи на те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.