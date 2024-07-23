Український посол розповів, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом

Посол України в Молдові Марко Шевченко в ефірі молдовського TV8 заявив, що Україна хоче повернути усіх чоловіків призовного віку, котрі виїхали за межі країни незаконно. Шевченко сказав, що Київ веде «певний діалог» з Кишиневом і зазначив, що це складне питання, оскільки немає перевіреної статистики щодо кількості чоловіків призовного віку, які потрапили на територію Молдови.

Чи можуть примусово повернути призовників з-за кордону

Питання про примусове повернення українських чоловіків призовного віку з інших держав уже обговорювалось перед вступом у дію нового закону про мобілізацію.

Але член комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс зазначав, що в України немає механізму для повернення чоловіків призовного віку, які порушили законодавство та перетнули кордон незаконно. Тому повернути примусово Україна не може.

Примусово може депортувати тільки та країна, в якій вони перебувають. Національне законодавство тієї країни, в якій перебуває громадянин України, буде визначати, чи буде країна мати претензії до таких людей та її подальші дії та санкції.