Україна і Франція планують створити спільний метеокластер для сільського господарства

Україна і Франція працюють над створенням спільного метеокластера, який буде аналізувати погодні дані і допомагати сільськогосподарським підприємствам збирати більші врожаї. Про це 30 жовтня повідомив «Урядовий портал».

У повідомленні зазначено, що відповідної домовленості досягли під час засідання українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва.

«Дуже цікава домовленість - плануємо створити спільний метеокластер для допомоги фермерам. Мова - про залучення новітніх технологій до обробки метеорологічних даних. Це потрібно для отримання більш точних даних про погоду, збільшення врожаю та його захисту, запровадження системного моніторингу змін клімату та подальшого моделювання», - розповів Геннадій Зубко.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 29 жовтня, міністри внутрішніх справ України та Сінгапуру Арсен Аваков і Касівісванатхан Шанмугам під час офіційної зустрічі домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції.