Будівництво автомобільного мосту через Дністер українська влада анонсувала ще в середині 2010-х

До середини 2023 року Україна та Молдова укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 6 грудня.

«Україна та Молдова продовжуватимуть знімати адміністративні та процедурні бар'єри для вільнішого руху людей та товарів між нашими країнами. Очікується, що до середини 2023 року буде укладено угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні», – заявив Шмигаль за підсумками зустрічі із прем'єркою Молдови Наталією Гавріліце.

Будівництво автомобільного мосту через Дністер українська влада анонсувала ще в середині 2010-х. 2021 року «Укравтодор» оголосив про початок масштабного будівництва Ямпільського мосту на українсько-молдовському кордоні.

Вартість проекту – 3,4 млрд грн. Основний підрядник – група компаній «Автострада». Міст мали побудувати до кінця 2022 року. Крім мосту, потрібно буде побудувати 1,6 км підходу з боку України і 5 км з боку Молдови.

Основні будівельні роботи було розпочато у середині лютого, за тиждень до повномасштабного воєнного вторгнення Росії. Передбачалося, що міст з'єднає українську дорогу Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань та молдовську М-2.

До слова, 22 серпня Україна та Молдова відновили залізничне сполучення в обхід Придністров'я.