Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили ситуацію навколо російського газопроводу «Північний потік-2» та скоординували позиції щодо протидії його втіленню. Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Міністри підтвердили, що російський проект «Північний потік-2» несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом. Дипломати скоординували позиції щодо протидії його втіленню. Кулеба також висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО.

«Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Що таке «Північний потік-2»