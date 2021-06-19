Україна і Польща будуть разом протидіяти «Північному потоку-2»
Проект «Північний потік-2» несе загрози для безпеки обидвох країн
Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили ситуацію навколо російського газопроводу «Північний потік-2» та скоординували позиції щодо протидії його втіленню. Про це повідомили у прес-службі МЗС України.
Міністри підтвердили, що російський проект «Північний потік-2» несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом. Дипломати скоординували позиції щодо протидії його втіленню. Кулеба також висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО.
«Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави», – йдеться в повідомленні.
Що таке «Північний потік-2»
Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.
США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.
Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.