У МЗС хочуть деокупації української території в обмін на запуск Північного потоку-2

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що хоч Україна і проти «Північного потоку-2», та за певних умовах може погодитись на його запуск. Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

«Північний потік-2» – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні», – зазначив міністр.

Додамо, що раніше Дмитро Кулеба також сказав, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2».

«Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо... Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують», – сказав міністр.

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Будівництво морської частини першої нитки газопроводу вже завершене, морські секції газопроводу з’єднані між собою і розпочались пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом, що триватимуть кілька місяців. Також газопровід повинен пройти сертифікацію й інші процедури.

Раніше оператор української ГТС порахував, що від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить щонайменше 1,5 млрд доларів на рік.