За повідомленням компанії-оператора, 10 червня укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу були з’єднані між собою

Будівництво морської частини першої нитки газопроводу «Північний потік-2» дном Балтійського моря з Росії до Німеччини завершене. Про це у четвер, 10 червня, повідомила компанія-оператор трубопроводу Nord Stream 2.

За її повідомленням, 10 червня укладені з боку Росії та Німеччини морські секції газопроводу були з’єднані між собою. З 11 червня розпочнуться пусконалагоджувальні роботи із заповнення газопроводу газом.

Це не означає, що газопровід буде найближчим часом запущений в експлуатацію. За повідомленням компанії, пусконалагоджувальні роботи триватимуть кілька місяців. Крім того, газопровід повинен пройти сертифікацію й інші процедури.

Крім того, наразі триває укладання труб другої нитки газопроводу, додали в компанії.

Як інформував ZAXID.NET, 20 травня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн «Газпром».

Про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу повідомив 4 червня в прямому ефірі російський президент Володимир Путін. Це стало несподіванкою, оскільки раніше повідомлялося, що залишається укласти ще кілька десятків кілометрів труб.

Що таке «Північний потік-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт. США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС. Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

Укладання труб було зупинене в грудні 2019 року більш ніж на рік через загрозу санкцій США. На початку 2021 року роботи відновили російські судна. Вони, як і компанії-власники, були внесені Вашингтоном до списку санкцій. США, проте, вирішили не накладати санкції на компанію-оператора «Північного потоку-2», засновану російським «Газпромом».