Україна та Швейцарія домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 для вільних та безпечних подорожей громадян та бізнесу. Обмін нотами вже відбувся і запрошую всіх громадян на сайт Міністерства закордонних справ tripadvisor.mfa.gov.ua, де ви побачите оновлену останню інформацію про умови подорожей до Швейцарії», – сказав міністр на брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві в четвер, 28 жовтня, повідомила «Європейська правда».

Кулеба наголосив, що взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком. «Насамперед, це крок довіри, який існує між нашими країнами», – додав він.

Детальніше про ковід-сертифікати і про те, як ними користуватись, читайте у нашому матеріалі.