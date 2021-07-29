Офіс президента готується до зустрічі лідерів України і США

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США перебіг оборонних реформ в Україні та підготовку візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зокрема, на цій зустрічі сторони домовилися про підписання трьох двосторонніх документів, які стосуються оборонної та космічної галузі.

Як повідомив у середу, 28 липня, Офіс президента, З метою належного забезпечення підготовки візиту Зеленського до США заступник керівника Офісу президента обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки і співпраці у космічній галузі. Як наголошується в повідомленні ОПУ, американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту українського президента до Вашингтона.

«Сторони також обговорили практичні питання двостороннього оборонного співробітництва, зокрема надання Сполученими Штатами допомоги у розвитку українських оборонних спроможностей, реформуванні ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України. Бріттані Стюарт запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони та відзначила стійкий рух до поглиблення українсько-американського оборонного партнерства», – додали в Офісі президента.

Зазначимо, що зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 30 серпня.