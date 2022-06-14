Збірна України з футболу зіграла внічию другий матч проти збірної Ірландії в Лізі націй. Гра на Стадіоні ЛКС у Лодзі, який став домашнім полем для українців через війну, завершилася з рахунком 1:1 та не залишила в українських вболівальників відчуття гордості за головну команду країни.

У першому таймі збірна України відверто розчарувала уболівальників: футбол був в’ялий, невпевнений, незлагоджений. Згадати можна хіба удар Руслана Маліновського, заблокований воротарем, а також прорив з флангу Михайла Мудрика, яку завершив неточним ударом Олександр Караваєв.

Натомість для збірної Ірландії перемога в цьому матчі означала збереження шансів щонайменше уникнути вильоту в Лігу С. Ірландці грали самовіддано та натхненно, тож заслужено вийшли вперед: на 31 хвилині Натан Коллінз пройшов кількох суперників, вийшов один на один з воротарем та переграв Дмитра Різника.

У перерві Олександр Петраков або провів дуже хорошу мотиваційну розмову, або ж успішний обряд зі зняття вроків, і вже на початку другого тайму Артем Довбик після прострільної передачі Андрія Ярмоленка зрівняв рахунок. Українці стали грати більш активно, кілька перспективних атак провели по лівому флангу, проте десь не вистачило гравця на замиканні, а у випадку Михайла Мудрика на 71 хвилині – довжини поля.

Водночас ірландці запалу не втратили та продовжували гнути свою лінію. Пробити ворота Дмитра Різника намагалися Трой Паррот, Джейсон Найт, Конор Хуріхейн, Каллум Робінсон, та рахунок так і залишився незмінним до кінця матчу.

Після чотирьох турів українці посідають першу сходинку групи В1, натомість ірландці опинилися на межі вильоту в Лігу С, маючи лише два матчі в запасі. Зірну України попереду чекають два матчі проти збірної Шотландії, яку наші футболісти впевнено обіграли у плей-оф відбору на ЧС-2022, а також матч-відповідь проти аутсайдера групи збірної Вірменії.

Турнірна таблиця групи В1 після чотирьох турів виглядає наступним чином: