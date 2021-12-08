У середу, 8 грудня, міністр оборони Олексій Резніков та Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підписали меморандум про співпрацю у сфері кібербезпеки. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що цим меморандумом країни підтверджують готовність брати участь у діяльності Регіонального центру та розвивати багатонаціональний потенціал у питаннях аналізу кіберзагроз.

Метою є створення Групи з аналізу кіберзагроз та визначення передумов її функціонування, фінансування, комплектування, оснащення та розгортання інфраструктури.

Країни на оперативному та тактичному рівнях обмінюватимуться інформацією щодо кіберзагроз, цифрових експертиз, вразливостей безпеки тощо.

У меморандумі зазначено, що Грузія цей меморандум підпише згодом.

Меморандум відкритий для приєднання будь-яких інших суб’єктів НАТО/ЄС або держав-учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру».