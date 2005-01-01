Україна минулого року отримала від приватизації найбільшу суму за останні п’ять років

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:21340

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Фонд державного майна за 2017 рік перерахував до державного бюджету 5,36 млрд грн, зокрема надходження від приватизації становили 3,38 млрд грн. Вони стали найбільшими за останні п’ять років, повідомив виконувач обов’язків керівника Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«У минулому році фонд перерахував до державного бюджету 5,36 млрд грн. Зокрема, надходження від приватизації становили 3,38 млрд грн, і вони стали найбільшими за останні 5 років», – написав Трубаров у Facebook.

Він зазначив, що від оренди державного майна до бюджету надійшло 1,06 млрд грн, перераховано дивідендів та частини чистого прибутку господарських товариств у розмірі 0,93 млрд грн.

Він також вважає, що одним з головних підсумків роботи фонду стала підготовка нової законодавчої бази для проведення приватизації на абсолютно нових принципах та підходах, що створило передумови успішних продажів об'єктів вже в цьому році.

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