Україна, Молдова та Румунія домовилися об'єднати зусилля для евакуації своїх громадян з сектора Гази. Про це пише Newsmaker, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ та євроінтеграції Молдови.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ніку Попеску 19 жовтня провів телефонні розмови з очільником МЗС Румунії Лумініцею Одобеску та головою МЗС України Дмитром Кулебою. Евакуація здійснюватиметься через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом.

«Ця співпраця дозволить провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах», – йдеться у заяві.

Наразі українські дипломати, розвідка, сили безпеки працюють над допомогою громадянам України в Ізраїлі та Секторі Гази. Триває підготовка до подальшої евакуації, однак виїзд з палестинської території досі закритий. Уже понад 200 людей вдалося вивезти до Румунії, переважно жінок і дітей. Водночас майже 260 українців перебувають у Секторі Гази.