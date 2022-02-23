Україна готується до приєднання до енергосистеми Європи

Упродовж трьох днів – 24-26 лютого – енергосистема України буде відключена від енергосистем Росії та Білорусі та працюватиме в ізольованому режимі. На цей час ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно. Про це повідомляє Укренерго.

Це випробування проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E, що передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем. Окрім зимового випробування, буде також і літнє, а саме об’єднання заплановане на початок 2023 року. До цього процесу також долучається енергосистема Молдови. За результатами тестувань буде рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочались у середу, 23 лютого, вранці. Після їх завершення пройде операція з тимчасового від’єднання ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі. Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із цими енергосистемами заплановане на 27 лютого.

Також на час ізольованої роботи 24-26 лютого Бурштинська ТЕС та всі інші українські виробники електроенергії працюватимуть в єдиній торговій зоні.

Мета випробувань – продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи. Програма випробувань погоджена з ENTSO-E та передбачає всі необхідні заходи, що дозволяють підтримувати надійність та безпеку енергопостачання українських споживачів.

В «Укренерго» запевняють споживачів, що робота всіх видів генерації на час ізольованої роботи спланована так, щоб забезпечувати максимально ефективну роботу енергосистеми.