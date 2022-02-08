Президент України прокоментував заяви Лукашенка про зупинку постачання енергоресурсів

Президент Володимир Зеленський відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на погрози про перекриття постачання електроенергії у разі війни. Про це Зеленський заявив під час прес-конференції з Емануелем Макроном

«Нещодавно один товаріщ, одна людина з Білорусі заявила що, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів ... У нас товарообігу на 6 млрд доларів. І з них 1,5 млрд експортує Україна в Білорусь, 4,5 млрд експортує Білорусь в Україну», – заявив Зеленський.

За його словами, торговельна війна буде точно не на користь Білорусі.

«Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у "кам’яний вік" перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає?», –

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну. На кінець лютого запланована робота енергосистеми України в ізольованому від РФ та Білорусі режимі.