Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів голови окупаційної адміністрації Запорізької області, колишнього народного депутата Євгена Балицького. Цим майном гауляйтер володів через свою сім’ю – дружину, сина та батька, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 5 червня.

Серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. За даними Служби безпеки України, ідеться про п’ять легких літаків, три квартири, приватний будинок, дві земельні ділянки та чотири автомобілі преміумкласу, зокрема Lexus та BMW.

«Окрім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора», – зазначають в СБУ.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн. Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.

Хто такий Євген Балицький

Євген Балицький у 2012-2019 рр. був народним депутатом Верховної Ради та депутатом Запорізької обласної ради від нині забороненої партії «ОПЗЖ» та «Партії регіонів».

За даними СБУ, Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ. У 2022 році Балицький почав співпрацювати з російськими окупантами на Запоріжжі, згодом надавши росіянам можливість транслювати на окупованих територіях пропагандистський телеканал «Россія-24» на базі «МТВ-плюс».

9 травня того ж року Балицького призначили окупаційним губернатором Запорізької області. Під керівництвом Балицького створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати «голосування» на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням «визнати» регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході у Кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу Росії.

У 2022 році йому оголосили підозру у колабораціонізмі.

У червні 2023 року Євгена Балицького засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (участь в організації незаконних референдумів) та ч. 2 ст. 110 ККУ (умисні дії з метою зміни меж території України та порушення конституційного порядку).