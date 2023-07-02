Колаборант Євген Балицький керує окупованими територіями Запорізької області з травня 2022 року

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій закликало позбавити очільника російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького мандата депутата обласної ради. Відповідну заяву Мінреінтеграції опублікувало в неділю, 2 липня.

«На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, суд визнав Балицького винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради. Вкотре звертаємось із вимогою позбавити зрадника депутатського мандата, адже ця ситуація є ганебною», – наголошується в заяві Мінреінтеграції.

Колишній народний депутат України від забороненої партії «Опозиційний блок», чинний депутат Запорізької обласної ради Євген Балицький на початку повномасштабної війни одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його керувати окупованою територією Запорізької області. Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати «повноваження» колаборанта, росіяни погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих піддавали жорстоким тортурам. Після призначення на «посаду» Балицький одразу приступив до виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо «приєднання» Запорізької області до Росії. Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати «голосування» на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням «визнати» регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході у Кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав Балицького винним в організації та проведенні незаконних референдумів, а також в умисних діях, вчинених на зміну державного кордону України й заочно засудив його до 15 років ув’язнення.