Раніше Балицького засудили на 15 років за організацію референдума

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи родичів зрадника України та колаборанта Євгена Балицького, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області. У Балицького конфіскували нерухомість, авто, літаки та частки у компаніях на 120 млн грн, повідомили у вівторок, 23 квітня, у прес-службі міністерства юстиції України.

Суд частково задовольнив рішення щодо конфіскації активів Євгена Балицького, його батька Віталія та його сина Олександра. У дохід України стягнуто низку корпоративних прав компаній, а також нерухомість та транспорт Балицьких.

Що конфіскували в Євгена Балицького:

кілька квартир, житловий будинок та земельні ділянки в Мелітополі;

чотири легкових автомобілі;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

чотири літаки Cessna172RG та літак Duchess Model 76.

Крім того, ВАКС конфіскував частки зрадників у дев’ятьох підприємствах, зокрема, колишньої мелітопольської телекомпанії «МТВ-плюс», яка раніше була однією з найбільших на Запоріжжі.

Що відомо про Євгена Балицького та його родину

Євген Балицький був нардепом Верховної Ради та депутатом Запорізької обласної ради від нині забороненої партії ОПЗЖ, колишній «регіонал». У 2022 році Балицький почав співпрацювати з російськими окупантами на Запоріжжі, згодом надавши росіянам можливість транслювати на окупованих територіях пропагандистський телеканал «Россія-24» на базі «МТВ-плюс».

9 травня 2022 року Балицького призначили окупаційним губернатором Запорізької області. Для цього він отримав російський паспорт, отриманням якого вихвалявся перед ЗМІ.

Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати «голосування» на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням «визнати» регіон як новий суб’єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході у Кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу Росії.

Його батько, Віталій Балицький, захопив низку підприємств на окупованих територіях та надає їхні потужності збройним силам Росії, ремонтуючи обладнання та озброєння окупантів. Син окупаційного голови області, Олександр, вступив до одного з терористичних угруповань росіян та воює проти України на боці Росії.

У червні 2023 року Євгена Балицького засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ККУ (участь в організації незаконних референдумів) та ч. 2 ст. 110 ККУ (умисні дії з метою зміни меж території України та порушення конституційного порядку).