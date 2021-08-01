На думку Юрія Вітренка, Україна має експортувати газ, а не імпортувати

Україна відмовилася від експорту російського газу після окупації Криму та початку агресії на Донбасі і зараз Київ не розглядає варіант закупівлі газу у Росії. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив глава правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко.

«Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу», – розповів Вітренко.

Чиновник переконаний, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

«У нас єдина газотранспортна система, тобто не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ», – сказав Вітренко.

На думку міністра, для цього потрібно зменшити неефективне споживання газу.

«Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу, як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно», – наголосив глава «Нафтогазу».