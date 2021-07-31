Європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу

Голова правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко стверджує, що Україна буде боротись за те, щоб газопровід «Північний потік-2» не був сертифікований та не міг бути запущений. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Програна битва, але не програна війна. І наша «війна» проти «Північного потоку-2» продовжується. Битва, яка програна, це скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво «Північного потоку-2», що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене», – заявив він.

На думку очільника «Нафтогазу», існує можливість того, щоб газопровід не запрацював. Київ начебто працює над тим, щоб труба не пройшла сертифікацію. Це, за його словами, є можливим, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським «Газпромом» і президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Вітренка, європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу. Це також записано в нещодавній спільній заяві США і Німеччині.

Голова правління каже, що МЗС вже надіслало відповідні ноти Європейській комісії, яка займається сертифікацією оператора, із закликом врахувати «так званий принцип солідарності».

Як інформував ZAXID.NET, США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву з обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашому матеріалі.