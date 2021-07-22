Джо Байден визнав, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» зупинити не вдасться

Президент США Джо Байден визнав, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться. Про це повідомляє CNN.

«"Північний потік" завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива», – сказав Байден після брифінгу для CNN.

Однак він розповів, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель працює над зобов'язанням, яке передбачає, що якщо Росія захоче цим газогоном навмисно завдати шкоди Україні або іншим країнам, Берліну на це доведеться відповісти.

Про неможливість зупинити будівництво «Північного потоку-2» виданню CNN заявив і «високопоставлений чиновник Державного департаменту США».

«Хоча ми як і раніше виступаємо проти трубопроводу, ми прийшли до висновку, що санкції не зупинять його будівництво і ризикують підірвати найважливіший союз з Німеччиною, а також з ЄС та іншими європейськими союзниками», – сказав він.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно повідомили, про що домовилися щодо «Північного потоку-2». Німеччина обіцяє у разі використання Росією газопроводу для тиску на Україну стримувати РФ санкціями.

Про деталі цієї домовленності і що отримає від неї Україна можна дізнатися за посиланням.