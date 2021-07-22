США та Німеччина обіцяють інвестувати в Україну, а також сприяти продовженню договору про транзит російського газу через її територію

Сполучені Штати Америки та Німеччина 21 липня офіційно домовилися про добудову російського газопроводу «Північний потік-2». Вони обіцяють фінансово підтримувати Україну в питанні енергонезалежності та сприяти транзиту російського газу через її територію. Зокрема, Німеччина обіцяє ще й стримувати Росію санкціями, якщо та використовуватиме газопровід для тиску на Україну.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в пояснювальній статті ZAXID.NET

Домовилися, але не одразу

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорювали питання будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» під час зустрічі у Вашингтоні 15 липня. Хоч вони не змогли подолати розбіжності щодо цього проекту, тоді сторони погодилися – Росія не має використовувати енергоресурси як зброю.

Вже через шість днів країни таки дійшли компромісу в давній суперечці навколо «Північного потоку-2». США та Німеччина оголосили про угоду щодо російського газопроводу 21 липня. Вона має назву «Спільна заява США та Німеччини про підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей», а її текст опублікований на сайтах МЗС Німеччини та Держдепу США (український переклад опублікував сайт посольства США в Україні).

Так що вони обіцяють Україні?

Німеччина обіцяє, що вживатиме заходи на національному рівні, включно із санкціями, та вимагатиме такої ж реакції від ЄС, якщо Росії спробує використовувати енергію для тиску на інші країни або вчинить агресивні дії проти України. Як йдеться в документі, такі заходи обмежать російський експорт енергоносіїв до Європи, тому це спонукатиме Кремль не зловживати будь-яким газопроводом для досягнення своїх політичних цілей.

США та Німеччина також домовилися сприяти продовженню ще на 10 років договору про транзит російського газу через Україну, термін дії якого закінчуються у 2024 році. На переговори щодо транзиту Берлін призначить свого спеціального представника. Точної дати переговорів нараз немає, однак сторони наголошують, що вони мають відбутися якомога швидше та не пізніше 1 вересня.

Угода передбачає і створення німцями Зеленого фонду для України. Це має підтримати її енергоефективність та енергетичну безпеку, йдеться в заяві. Вашингтон та Берлін планують інвестувати туди щонайменше 1 млрд доларів. Зокрема початковий внесок обсягом в 175 млн доларів має надати саме Німеччина.

Німеччина також дала обіцянку підтримувати двосторонні енергетичні проекти з Україною, особливо в галузі відновлюваних джерел енергії та підтримку переходу на вугілля. Берлін хоче витратити на це 70 млн доларів.

Україна з Польщею розкритикували угоду

Угоду одразу розкритикували Україна та Польща. Вони вважають її відмовою від спроб зупинити запуск газогону, який створює додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи.

«Це збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС», – йдеться в спільній заяві глави МЗС України Дмитра Кулеби та його польського колеги Збігнєва Рау.

Вони наголосили, що спроби відновити баланс безпеки в регіоні мають узгоджуватися також із країнами, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки «Північного потоку-2».

Вони закликали США і Німеччину «адекватно поставитися до безпекової кризи в регіоні, де єдиним вигодонабувачем є Росія», та заявили, що Україна та Польща спільно із союзниками та партнерами і надалі протидіятимуть запуску російського газопроводу.

Що з «Північним потоком-2» зараз

«Північний потік-2» будує російська компанія «Газпром» із компаніями з Австрії, Франції та Німеччини. Проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

Першої нитки російського газопроводу завершилася ще в червні 2021 року. За прогнозами компанії-оператора Nord Stream 2 AG, будівництво проекту повністю завершиться вже в серпні. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Москва та Берлін стверджують, що цей проект – економічний. Однак, якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати до Європи свій газ, не користуючись послугами української газотранспортної системи.