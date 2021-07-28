Німеччина готова провести консультації з Україною щодо «Північного потоку-2», які раніше ініціювало українське МЗС через відмови Берліна та Вашингтона зупинити будівництво російського газопроводу. Про це повідомляє в прес-службі Офісу президента України.

Як повідомляється, про готовність до консультацій повідомив уповноважений з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Маттіас Люттенберг. Сьогодні, 28 липня, під час візиту до Києва він зустрівся з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою.

Своєю чергою, Жовква поінформував Люттенберга про позицію України щодо будівництва газопроводу і наголосив на пов’язаних з ним гострих безпекових загрозах як для України, так і для всієї Європи.

Уповноважений МЗС ФРН також повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо «Північного потоку-2», які раніше ініціювала Україна.

Було обговорено питання європейської інтеграції України, зокрема можливість підписання двосторонньої декларації щодо європейської перспективи нашої держави.

Маттіас Люттенберг відзначив важливість виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він також погодився з необхідністю продовження діалогу сторін щодо реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави.

Як інформував ZAXID.NET, угода щодо «Північного потоку-2», досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро.

Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше 1 млрд доларів, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 млрд доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Детальніше про угоду США та Німеччини щодо добудови «Північного потоку-2» і що з цього отримає Україна, читайте у нашому матеріалі.