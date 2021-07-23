Анналена Бербок заявила, що Німеччина має допомогти Україні стати більш енергонезалежною від Росії

Кандидатка в канцлерки Німеччини від партії «Союз-90/Зелені» Анналена Бербок розкритикувала домовленість ФРН та США щодо завершення російського газопроводу «Північний потік-2». Каже, що ця года не вирішує проблему безпеки України. Про це вона розповіла в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає «Європейська правда».

Бербок наголосила, що російський газопровід спрямований на розкол в ЄС та проти безпеки України. Вважає, що Східна Європа справедливо незадоволена німецьким урядом, який «тримається за газогін в одностронньому порядку».

«Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України», – заявила Анналена Бербок.

З її слів, Росія нещодавно дала зрозуміти, що поставила транзит свого газу через українську території в залежність від поведінки самої України. Та наголосила, щоб Україна стала більш енергонезалежною від Росії, Німеччина має надати їй підтримку вперебудові енергопостачання в бік поновлюваних джерел енергії.

Зазначимо, що підтримка «Зелених» суттєво зросла за останній рік та наразі ця партія є найпопулярнішою в Німеччині. Згідно із останніми опитуваннями, за них готові голосувати 27% німецьких виборців, тоді як за «Християнсько-демократичний союз» – 24%. Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву із обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашом матеріалі.