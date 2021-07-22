Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу «Північний потік-2», однак вважає, що у країн Заходу ще є важелі, щоб отримати для України вигоду від цього проекту. Про це повідомляє сайт Delfi.

«Ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку. Якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України», – наголосив Ландсбергіс.

Новий газопровід, на його думку, є «величезною перемогою» для російського президента Володимира Путіна, який повинен заплатити за неї «дійсно високу ціну».

«Це серйозний важіль, і є можливість використовувати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо цього не буде зроблено, то це буде поразкою... Перш за все, тих держав, які домовилися про цей Nord Stream 2», – сказав Ландсбергіс.

Як інформував ZAXID.NET, угода щодо «Північного потоку-2», досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро.

Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше 1 млрд доларів, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 млрд доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Детальніше про угоду США та Німеччини щодо добудови «Північного потоку-2» і що з цього отримає Україна, читайте у нашому матеріалі.