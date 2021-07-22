Україна не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США і Німеччини щодо проекту газопроводу «Північний потік-2», хоч перед цим у Держдепартаменті США заявляли протилежне. Про це у четвер, 22 липня, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

«Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом», – заявив Ніколенко.

Він наголосив, що США й Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз «Північного потоку-2». Спікер МЗС додав, що єдиним «вигодонабувачем» кризи у нашому регіоні є Росія.

Зауважимо, що 21 липня, у Державному департаменті США заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що перед підписанням угоди з Німеччиною щодо газопроводу США взаємодіяли з Україною і внесли її ідеї до цієї заяви.

«Ми поділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви, що вона залишається дискусійною і делікатною», – заявила тоді Нуланд.

Як інформував ZAXID.NET, США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку-2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.

Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік-2» уже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.

Детальніше про угоду США та Німеччини щодо добудови «Північного потоку-2» і що з цього отримає Україна, читайте у нашому матеріалі.