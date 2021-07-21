Американські учасники переговорів дали зрозуміти, що відмовилися від блокування будівництва

Адміністрація президента США закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2», натякнувши, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди двостороннім відносинам. Про це інформує видання Politico з посиланням на джерела.

Як повідомляється, офіційні особи в США дали зрозуміти своїм українським колегам, що відмовилися від зупинки проекту, відомого як «Північний потік-2». Тепер вони намагаються стримати завдані збитки, уклавши угоду з Німеччиною.

В той самий час офіційні особи адміністрації президента США закликали офіційний Київ утриматися від критики майбутньої угоди з Німеччиною, що стосується трубопроводу. За словами співрозмовників видання, вони заявляли українській стороні, що публічний виступ проти майбутньої угоди може завдати шкоди двостороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що під час переговорів з Німеччиною США намагаються обмежити ризики, пов'язані з трубопроводом, для України та для європейської енергетичної безпеки. Крім того, за його словами, американські та німецькі переговорники шукають способи зменшити шкоду, яку це питання завдає молодій демократії.

Також повідомляється, що американські чиновники також нібито закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та США. Один з чиновників адміністрації Джо Байдена спростував цю інформацію, але заявив, що ситуація складніша. Водночас він відмовився поділитися додатковою інформацією про переговори офіційних осіб зі США зі своїми українськими колегами.

Своєю чергою, джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило, що Україна все ще вважає реальною зупинку будівництва російського трубопроводу шляхом американських санкцій. Американські учасники переговорів, проте, дали зрозуміти, що відмовилися від блокування будівництва. Українська сторона цим вкрай незадоволена.

Як інформував ZAXID.NET, раніше американські ЗМІ повідомляли, що США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і готові оголосити про рішення. До Києва з візитом прибув радник Держдепартаменту для переговорів.

За даними Bloomberg, в рамках угоди Німеччина готова вжити заходів, включаючи санкції, якщо Росія буде використовувати поставки газу як засіб тиску на Україну.