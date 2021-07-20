Очікується, що угода щодо газопроводу «Північний потік-2» буде підписана перед візитом Володимира Зеленського в США

США і Німеччина близькі до підписання угоди щодо газопроводу «Північний потік - 2». Чорновий текст документа містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергетичні питання як важіль проти України, пише агентство Bloomberg.

Як повідомляється, відповідно до угоди, якщо РФ спробує використовувати енергію як зброю або здійснити агресію проти України, Німеччина одноосібно застосує заходи на національному рівні.

Крім того, країна наполягатиме на ухваленні заходів на європейському рівні, включаючи обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності сказав Bloomberg, що формулювання було навмисно розмитим, тому що адміністрація президента Джо Байдена не хотіла розкривати Росії дорожню карту своєї можливої відповіді на будь-яку зловмисну дію.

Чиновник не виключив, що такі дії можуть включати обмеження поставок газу з Росії до Німеччини.

Крім того, як повідомляється, угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори розпочнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проектом угоди США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 млрд доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 млн доларів.

Німеччина також призначить спеціального посланника з фінансуванням у розмірі 70 млн доларів - для підтримки двосторонніх енергетичних проектів з Україною.

Очікується, що угода буде підписана найближчими днями перед візитом президента України Володимира Зеленського в США.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні агентство Reuters повідомило, що США та Німеччина найближчим часом оголосять угоду щодо «Північного потоку-2», якою серед іншого, зобов’язують себе забезпечити Україну інвестиціями.

Раніше на зустрічі в липні президент США Джо Байден на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель висловив занепокоєння добудовою газогону у Балтійському морі, адже США вважають, що Москва використає його проти України.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.