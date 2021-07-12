Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитером газу навіть після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в понеділок, 12 липня.

«Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. Для нас у майбутньому Україна залишається транзитером газу навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2"», – розповіла вона.

За словами Меркель, Німеччина серйозно сприймає побоювання України щодо російського газопроводу. Це питання вона планує також обговорити під час майбутньої зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Зеленський заявив, шо запуск «Північного потоку-2» несе загрозу безпеки в регіоні. А саме питання будівництва газопроводу потрібно розглядати в «нормандському форматі».

Меркель у відповідь зазначила, що енергетичні питання можуть бути предметом переговорів «нормандської четвірки», однак окремо від процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський прибув до Німеччини із дводенним робочим візитом ще 11 липня. Він має зустрітися із канцлеркою Ангелою Меркель та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорюватимуть питання будівництва «Північного потоку-2», посилення ролі Німеччини в «нормандському форматі», її участь у «Кримській платформі», а також торговельно-економічне співробітництво між країнами.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.