Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини із дводенним робочим візитом

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини не має наміру обговорювати із канцлеркою Ангелою Меркель компенсацію Україні за реалізацію проекту російського газопроводу «Північний потік-2». Про це розповів речник президента Сергій Некифиров на брифінгу 12 липня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Позиція Володимира Зеленського така, що "Північний потік-2" – це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, гадаю, про будь-які економічні компенсації не йтиметься. Президент України намагається зупинити будівництво "Північного потоку-2"», – розповів Некифиров.

Якщо цього зробити не вдасться, зазначає Некифиров, Україна говоритиме про гарантії безпеки – про повернення окупованих територій, а не про грошову компенсацію.

Володимир Зеленський прибув до Німеччини із дводенним робочим візитом ще 11 липня. Він має зустрітися із канцлеркою Ангелою Меркель та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорюватимуть питання будівництва «Північного потоку-2», посилення ролі Німеччини в «нормандському форматі», її участь у «Кримській платформі», а також торговельно-економічне співробітництво між країнами.

Ще в березні ЗМІ повідомляли, що Німеччина розглядає питання отримання від США дозволу на завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» в обмін на надання масштабної фінансової допомоги Україні. ЗМІ припускали, що інвестиції можуть стосуватися виробництва та зберігання водню.

Про відшкодування Україні втрат в разі запуску російського газопроводу говорив і держсекретар США Ентоні Блінкен. З його слів, відповідне питання Вашингтон обговорював із Берліном. Водночас він тоді не уточнив, в якому вигляді буде це відшкодування.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.