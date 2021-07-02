Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не постраждала від введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2». Про це під час спільної прес-конференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Він повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до «Північного потоку-2» і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою.

«Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту», – наголосив Маас, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.

За словами німецького міністра, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в Європі.

«Це призведе до того, що Китай та Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія», – вказав Маас.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.