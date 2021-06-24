Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав канцлерку Німеччини Ангу Меркель зменшити ризики, які несе Україні та європейські енергетичній безпеці російський газопровід «Північний потік-2». Відповідне повідомлення за підсумками зустрічі Блінкена та Меркель опубліковане на сайті Державного департаменту США.

Крім того, Блінкен та Меркель обговорили важливість координованої відповіді з боку трансатлантичного товариства до вирішення глобальних викликів, зокрема і викликів з боку Китаю та Росії.

Раніше держсекретар США під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини виступив проти використання Росією енергії як інструменту примусу.

«Наша мета, як і раніше, – переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України чи будь-кого іншого у Європі. І я ціную роботу, яку ми здійснюємо із Німеччиною, аби рухатися у цьому напрямку», – заявив він, цитує «Голос Америки»

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.