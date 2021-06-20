Адміністрація президента США Джозефа Байдена заявила, що продовжить вводити санкції проти причетних до будівництва «Північого потоку-2» російських компаній, а також готує нові – через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про запровадження нових санкцій проти Росії радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив в ефірі CNN у неділю, 20 червня. Він заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.

«Питання у тому, чи ми будемо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав, що він не готовий до цього, але готовий впроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2"», – заявив він.

Салліван також анонсував ще один пакет санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

«Ми протягом усього шляху показували, що не збираємося пропускати удари, будь то Solar Winds, або втручання у вибори, або Навальний, коли справа доходить до реагування на шкідливу діяльність Росії», – уточнив він.

Які саме це будуть санкції та коли їх запровадять він не уточнив. Зауважимо, що на початку березня США вже вводили санкції проти Кремля через отруєння Навального.

Санкції США та «Північний потік-2»

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2».