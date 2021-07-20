США та Німеччина близькі до домовленостей щодо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Саму угоду планують оголосити вже в найближчі дні, повідомляє 20 липня Reuters із посиланням на джерела.

Угода дозволить запобігти відновлення санкцій США проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом «Північного потоку-2», та її керівника Маттіаса Варніґа.

Воночас самі домовленості зобов’яжуть обидві країни забезпечити збільшення інвестицій в енергетичний сектор України, щоб компенсувати негативні наслідки від нового трубопроводу.

«Виглядає добре. Очікуємо, що ці переговори досягнуть вирішення вже наближчими днями», – зазначило джерело.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.