Радник Держдепу США Дерек Шолле цього тижня відвідає Україну та Польщу. Обговорюватимуть також і ситуацію навколо російського газопроводу «Північний потік-2».

Дерек Шолле відвідає Київ 20-21 липня та Варшаву 22-23 липня «для посилення стратегічного значення відносин США з Україною та Польщею», йдеться на сайті Держдепу.

«Він продовжить дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включаючи наші спільні занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2", енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи», – йдеться в повідомленні.

Водночас із українськими урядовцями він обговорюватиме і підтримку США зусиль України в протистоянні агресії Росії та подальшого просування економічних та антикорупційних реформ.

Він також зустрінеться із представниками бізнес-спільности, з якими планує обговорювати «економічне відновлення України та можливості спільного процвітання».

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.