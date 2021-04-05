Російський «Газпром» поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводів «Турецький потік-1» і «Турецький потік-2», транзит російського газу до Туреччини, Греції і Болгарії повністю перейшов на нові газогони, повідомив голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

За його словами, з 1 квітня постачання газу в Румунію з боку Болгарії також здійснюється через «Турецький потік-2».

Макогон зазначив, що зараз на південному напрямку транзит газу через Україну виконується лише в Молдову. Якщо буде продовження «Турецького потоку» через Болгарію і Сербію, то «Газпром» переведе на цей газопровід і транзит до Угорщини, стверджує голова «Оператора ГТС України».

«Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно. Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного потоку-2», – наголосив Макогон.

Він додав, що транзит газу це не лише отримання значного доходу, але також важливий елемент енергетичної безпеки України.