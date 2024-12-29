Фінанси спрямують на виготовлення ракет та дронів

Для України спрямували понад 150 млн євро на фінансування оборонно-промислового комплексу. Гроші надали три країни Євросоюзу – Данія, Литва та Франція. Фінансування передбачене на виробництво ракет, дронів та установок артилерії.

Про надання понад 150 млн євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Зокрема, 111 млн євро спрямують на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони України, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.

Уряд Франції виділив ще 29 млн євро гранту для посилення безпеки і оборони України. Від Литви передбачено 10 млн євро. Ці гроші передбачені на розвиток українського оборонно-промислового комплексу відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

«Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок», — зазначив Рустем Умєров. Також міністр оборони України подякував партнерам за підтримку та внесок у зміцнення обороноздатності України.