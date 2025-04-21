PLX-R18 був безпечно протестований як на людях, так і на тваринах

Україна отримала доступ до інноваційного препарату PLX-R18, розробленого ізраїльською біотехнологічною компанією Pluri. Цей засіб може допомогти у разі масового радіаційного ураження. Про це повідомила газета The Times of Israel в неділю, 20 квітня.

У березні ізраїльська біотехнологічна компанія Pluri (раніше Pluristem) уклала угоду про співпрацю з українським банком пуповинної крові Hemafund щодо зберігання та розповсюдження препарату PLX-R18 як потенційного засобу для лікування небезпечної для життя променевої хвороби.

Видання зазначає, що це сталося приблизно через два тижні після того, як російський дрон вдарив по саркофагу четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС в ніч на 14 лютого.

Згідео з умовами угоди між Pluri та Hemafund, компанії заявили, що планують просувати клінічні випробування, щоб зареєструвати препарат PLX-R18 як радіаційний контрзахід та отримати необхідні ліцензії від Міністерства охорони здоров’я України. Очікується, що ця співпраця потенційно принесе обом сторонам понад 100 млн доларів.

За умови отримання зовнішнього державного та приватного фінансування, на початках біотехнологічна компанія виготовить та поставить 12 тис. доз препарату PLX-R18, що достатньо для лікування 6 тис. хворих.

«Наша інфраструктура і логістика дають змогу впровадити PLX-R18 як ключовий засіб радіаційної готовності. Ми сподіваємося, що він залишиться превентивним заходом, але готові діяти в разі екстреної ситуації», – прокоментував засновник Hemafund Ярослав Іссаков.

Принцип дії препарату PLX-R18

Як відомо, унаслідок променевого ураження відбувається руйнування кісткового мозку і клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування смерть може настати через чотири-вісім тижнів.

Компанія Pluri стверджує, що її клітинна терапія стимулює і відновлює утворення трьох типів клітин крові, що виробляються в кістковому мозку: еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

Для створення препарату PLX-R18 використовуються стовбурові клітини із плаценти, зібраної у жінок, які народили шляхом кесаревого розтину. Ці клітини вирощуються в спеціальних 3D-біореакторах з мікросередовищем, що нагадує та імітує людський організм.

«За допомогою методу 3D-розмноження одна клітина плаценти може бути розмножена на мільярди окремих клітин. У результаті, клітини однієї плаценти можуть лікувати понад 20 тис. пацієнтів», – ідеться в матеріалі.

Препарат PLX-R18 вже був протестований на людях і на тваринах. Результати серії нещодавніх досліджень терапії стовбуровими клітинами на тваринах після опромінення продемонстрували збільшення виживаності з 29% у групі плацебо до 97% у групі, яка отримувала лікування.

Введення PLX-R18 для профілактики за 24 години до опромінення, а також повторно через 72 години після опромінення призвело до збільшення виживаності з 4% в групі плацебо до 74% в групі, де отримували випробуваний препарат.