Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА розробив рекомендації для населення при виникненні радіаційної небезпеки. Відповідні рекомендації опублікували на сайті ОВА у п’ятницю, 30 вересня.

При виникненні радіаційної загрози насамперед необхідно виконати такі дії:

укритися в житлових будинках. Стіни дерев’яного будинку ослаблюють іонізуюче випромінювання у два рази, а цегляного – у 10 разів. Заглибленні сховища ще більше ослаблюють дозу випромінювання;

закрити кватирки, загерметизувати рами та двері;

зробити запас питної води: набрати воду в закриті ємкості, перекрити крани;

провести екстрену йодну профілактику (якомога раніше, але тільки після спеціального оповіщення): водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі тричі на день протягом семи днів: дітям до 2 років – по 1-2 краплі 5% настоянки на 100 мл молока або дитячої молочної суміші; дітям старше 2 років та дорослим – по 3-5 крапель на склянку молока або води. Наносити на поверхню рук настойку йоду у вигляді сітки раз на день упродовж семи днів.

Щоб підготуватися до можливої евакуації, з’ясуйте час її початку. Підготуйте свої документи, гроші, речі першої необхідності, зокрема, ліки, одяг. Серед іншого, з варто зібрати запас харчів на 2-3 дні, запакувати речі у поліетиленові пакети. Перед виходом із дому вимкнути всі прилади, перекрити комунікації, одягнути протигаз, респіратор або марлеву пов’язку, одягнути верхній одяг та гумові чоботи.

За можливості, попередьте про радіаційну загрозу сусідів та знайомих, людей із інвалідністю та літніх людей.

На новому місці перебування змініть одяг, за можливості проведіть дезактивацію та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно, обробіть відкриті ділянки шкіри спецрозчином, який мають видати кожному. Для оброблення шкіри можна використовувати марлю чи рушники.

На забруднених радіонуклідами територіях використовуйте лише консервовані харчі та напої, не вживайте свіжозібрані овочі, уникайте тривалих прогулянок, не купайтесь у водоймах. У приміщеннях щодня робіть вологе прибирання, використовуючи миючі засоби.

На вулиці варто прикривати ніс та рот змоченою водою марлевою пов’язкою, а голову – будь-якою пов’язкою.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Україні оновили системи сигналів тривоги. До системи додали сигнали хімічної та радіаційної небезпеки, а також про сигнал, який сповіщатиме про евакуацію з міста.