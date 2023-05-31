До держбюджету України надійшли 1,25 млрд доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів України у середу, 31 травня.

Як розповіли у відомстві, грант наданий як частина четвертого додаткового фінансування в межах проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Отримані кошти Україна спрямує на виплату державних соціальних допомог сім’ям із дітьми, оплату праці працівників освітньої галузі, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Зазначимо, що раніше Україна отримала вже 6 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США.

У Мінфіні розповіли, що PEACE – спільний проект із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Його загальна сума – 16,5 млрд доларів та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).